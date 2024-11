Einkaufen per App: Kleine Rebellion gegen die Ladenöffnungszeiten

Wer etwa aus Hessen nach Bayern zieht, macht erstmal ein langes Gesicht. Freitagabend gegen neun Uhr abends noch einkaufen gehen? Das ist dort kein Problem. In Bayern aber schon. Die Diskussionen darüber werden teils emotional geführt – und beide Seiten haben ihren Punkt. Wer selbst Familie hat, will nicht auch noch an Sonntagen oder zu später Stunde arbeiten. Zeitgemäß sind die Öffnungszeiten aber inzwischen nicht mehr. Denn das Einkaufsverhalten hat sich geändert. Ein Grund: In immer mehr Haushalten gehen alle Erwachsenen arbeiten. Es gibt dort keine klassische Hausfrau (wegen der geringen Zahl an Hausmännern wird hier aufs Gendern verzichtet) mehr, die vormittags um neun Uhr ihren Einkauf erledigt.

Umso schöner ist es, wenn man den (vermeintlichen) Widerspruch auflösen kann. Das haben die Verantwortlichen bei Herzstück und der Dorfladenbox geschafft. Durch das Einkaufen und Bezahlen per App und völlig unabhängig von angestelltem Personal wird endlich die Flexibilität geschaffen, die viele Familien inzwischen brauchen. Dass nicht jeder dieses Angebot nutzen möchte und kann, ist vollkommen in Ordnung. Für diejenigen gibt es ja weiterhin genug Einkaufsmöglichkeiten, halt nur zu restriktiveren Öffnungszeiten.