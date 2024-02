Der individuelle Wohnraum ist in den vergangenen Jahrzehnten im Landkreis Augsburg stark gestiegen. Das ist gut - aber muss sich ändern.

Die Geschichte des Wohnraums war im Nachkriegsdeutschland zunächst eine Geschichte der Knappheit. Millionen Wohnungen waren zerstört, Millionen Vertriebene suchten eine Unterkunft. Auch im Landkreis Augsburg lebten die Menschen oft dicht an dicht. Dass in den folgenden Jahrzehnten immer mehr Platz da war, sich viele Menschen ein separates Esszimmer, Gästezimmer, ein zweites Bad, einen Hauswirtschaftsraum, einen Hobbykeller leisten konnten, ist eine Errungenschaft. Aber der Anstieg beim individuellen Wohnraum sollte seinen Scheitelpunkt überschritten haben. Es ist an der Zeit, gemeinschaftlicher zu wohnen, um Wohnungsknappheit und Klimawandel entgegenzuwirken.

Das muss kein Verlust sein. Seniorinnen und Senioren, die ihre viel zu groß gewordene Wohnung teilen, vereinsamen nicht. Beim gemeinschaftlichen Gärtnern können Freundschaften entstehen. Und wer braucht schon ein Gästezimmer, das nur an drei Wochenenden im Jahr genutzt wird?

Wohnraum im Kreis Augsburg sollte gemeinschaftlicher werden

Es lohnt sich also, Wohnraum im Landkreis Augsburg in Zukunft mit dem Fokus auf die Gemeinschaft zu planen. Individuelle Rückzugsorte, Zimmer, in denen man ungestört sein kann, braucht es dabei weiterhin. Vorbilder können Projekte wie "Servus Maria" in Gersthofen sein.

