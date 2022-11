Hohe Preise, verzweifelte Suche: Die Lage am Wohnungsmarkt ist bitter

Plus Eine neue Bleibe zu finden ist schwer. Dabei gibt es in ländlicheren Gegenden Wohnraum, der es erst gar nicht auf den Markt schafft.

In Zeiten immer weiter steigender Miet- und Immobilienpreise ist es mehr als schwer, eine neue Wohnung zu finden. Das gilt sicher besonders für diejenigen, die ohnehin wenig haben. Sie sind durch Inflation und hohe Energiepreise besonders schwer belastet. Je nach Perspektive ist die Lage am Wohnungsmarkt aber nicht nur für sie bitter. Auch wer gut verdient, stößt schnell an Grenzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen