Klimawandel: Die Folgen für die Natur sind nicht mehr nur weit weg

Der Klimawandel ist in aller Munde. Bekannt sind uns die Bilder von Dürren oder Überschwemmungen in der Ferne. Doch die Auswirkungen sind inzwischen nahe.

Bilder von schmelzenden Gletschern oder der Überflutung des Ahrtals kennen wir aus dem Fernsehen oder der Zeitung. Es zeigt sich aber in diesem Sommer vor der eigenen Haustür, dass die Folgen des Klimawandels nicht nur weit weg sind. Hitze und Trockenheit haben gravierende Folgen. Landwirte berichten, dass sie ungewöhnlich früh ihre Felder ernten müssen, da die Früchte reif sind. Wegen der verkürzten Reifezeit ist der Ertrag wiederum geringer. Das Landratsamt appelliert, sparsam mit Wasser umzugehen. Beinahe alle Oberflächengewässer und Grundwassermessstellen in Schwaben haben niedrige Wasserstände. Das Wasserwirtschaftsamt schließt die Gefahr eines Fischsterbens nicht mehr aus. Fische, wie Bachforellen, sind jetzt schon die Leidtragenden in der Zusam, die Temperatur steigt alarmierend an.

