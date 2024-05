Selbstscan-Kassen helfen nicht allen Kunden

Bei Selbstscan-Kassen spaltet sich die Meinung der Generationen. Einige Ältere wehren sich gegen den neuen Trend. Klassische Kassen sind vor allem für Senioren wichtig.

Die Digitalisierung schreitet voran - und wirkt sich inzwischen auch auf das Einkaufen aus. Service-Kräfte werden eingespart und durch Selbstscan-Kassen ersetzt. Die verbreiten sich enorm schnell, selbst in urigen Tante-Emma-Läden. Wenn die Entwicklung weiterhin so rasant verläuft, werden Seniorinnen und Senioren abgehängt.

Ältere Menschen scheinen die Selbstscan-Kassen weniger gut anzunehmen. Manche weigern sich nicht ohne Grund: Für sie ist der Plausch mit der netten Kassiererin ein Highlight des Tages. Vor allem als Rentnerin oder Rentner, wenn die Arbeit wegfällt und nicht mehr viele Freunde oder Bekannte bleiben. Viele Personen im sehr hohen Alter sind von Alterseinsamkeit oder sozialer Isolation betroffen. Wenn es keine klassischen Kassen mehr geben sollte, würde vielen Menschen eine wichtige Quelle der sozialen Interaktion wegbrechen. Es geht hier weniger um die Unfähigkeit, Artikel einzuscannen. Sondern vielmehr darum, dass Ältere dem Gang in das Geschäft eine größere Bedeutung zuschreiben als Jüngere, die das Einkaufen häufig als anstrengenden Akt abtun und es noch zwischen Arbeit, Verabredung und Hobby quetschen.

Die Entwicklung zu mehr Selbstscan-Kassen wird vermutlich nicht mehr aufzuhalten sein. Dennoch ist es wichtig, dass einige klassische Kassen mit menschlichem Personal bleiben - so können Mitarbeitende bei Problemen helfen oder ein kurzes Gespräch mit der Kundschaft führen. Das, was guten Service eben ausmacht. Dazu werden digitale Angebote nie in der Lage sein.

