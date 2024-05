Selbstscan-Kassen: Hier kassiert der Kunde selber

Plus Selbstscan-Kassen erobern die Geschäfte: In immer mehr Läden können oder müssen die Kunden allein abkassieren. Warum entscheiden sich Händler aus der Region dafür – oder dagegen?

Wer wartet gern lange an der Kasse? Vermutlich niemand. Das Anstehen verkürzen oder vermeiden können Käufer an immer mehr Selbstbedienungs-Kassen (SB-Kassen) oder Selbstscan-Geräten. Dafür müssen sie aber das Gerät bedienen und alles selbst machen. Wie stehen Händlerinnen und Händler aus der Region dazu?

Aktuelle Studien zeigen, dass die Zahl der Selbstscan-Angebote massiv ansteigt. 2021 gab es in Deutschland etwa 2300, zwei Jahre später hat sich die Anzahl bereits mehr als verdoppelt: Im August 2023 lag sie bereits bei über 5000. Dazu gehören SB-Kassen und andere Selbstscan-Geräte. Das zeigt eine Marktanalyse des EHI, einem Forschungsinstitut für den Handel.