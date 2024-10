Stottern oder andere Störungen: Vorsorgeuntersuchungen sind ein Segen

Manchmal könnten Eltern den Eindruck haben, es wird heutzutage fast eine „Über-Diagnostik“ bei den Kindern betrieben: In einer Grundschulklasse etwa gibt es kaum ein Kind, das nicht regelmäßig zur Kieferorthopädin, zur Ergotherapie oder zur Logopädie muss. Denken sie dann an ihre eigene Kindheit vor einigen Jahrzehnten, so ließ man damals oft die Zähne schief, den Rücken krumm, die Sprechstörung unbehandelt. Und überhaupt wartete man ab, bis die kleineren Wehwehchen von selbst wieder vergangen waren.

Mangels Therapien und auch den entsprechenden Einrichtungen konnten aber auch größere gesundheitliche Probleme nicht gelöst werden. Das hat sich zum Glück geändert, vor allem mit der Einführung der Vorsorgeuntersuchungen. Die Früherkennungsuntersuchungen bis zum 6. Lebensjahr sind in Bayern sogar verpflichtend. Diese stellen sicher, dass kein Kind unbemerkt in seiner gesundheitlichen Entwicklung Schaden nehmen kann, und das ist ein Segen. Spätestens bei der Schuleingangsuntersuchung werden Defizite und Entwicklungsverzögerungen festgestellt, bevor die Kinder in die Schule kommen, und es werden die passenden Therapien und Förderungen angeboten.

Mit der passenden Therapie sind die meisten Probleme leicht behoben

Auch wenn manches im Einzellfall übertrieben oder gar unnötig erscheinen mag: Viele Störungen und Krankheiten „verwachsen“ sich nicht, sondern haben womöglich nicht absehbare Spätfolgen. Und die meisten Probleme bei Kindern sind oftmals ganz leicht mit ein paar Wochen der richtigen Therapie behoben.