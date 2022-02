Wald und Wild in Einklang bringen

Plus Die Sachbeschädigungen an Jagdeinrichtungen nehmen zu. Dabei erfüllen Jäger und Jägerinnen eine wichtige Aufgabe, von der die gesamte Bevölkerung und auch die Natur profitieren.

Der Vorwurf, dass es sich bei Jägern und Jägerinnen um eiskalte Menschen handelt, denen es nichts ausmacht, die süßen "Bambis" zu schießen, hält sich hartnäckig. Berichte über die Jägerin, die vor einiger Zeit bei Zusmarshausen eine in einer Falle sitzende Katze erschossen hat, schüren diese Ansichten. Doch deshalb die gesamte Jägerschaft über einem Kamm zu scheren, ist sicherlich nicht richtig. Denn die Männer und Frauen mit Jagdschein erfüllen - ebenso wie die Angler - eine wichtige Aufgabe.