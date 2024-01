Warnung vor spiegelglatten Straßen

Für Mittwoch wird Glatteis angekündigt. Auch im Augsburger Land. Doch schon am Montag und Dienstag hat es zahlreiche Unfälle gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst warnt seit Tagen vor Glätte. Das gilt vor allem für diesen Mittwoch. Aufenthalte im Freien oder Fahrten sollten vermieden werden. Schon der Schneefall hat am Montagabend im Augsburger Land zu mehreren Unfällen geführt. Auch auf der Autobahn herrschten am Dienstag winterliche Verhältnisse, als sich ein besonders dramatischer Unfall ereignete; ein 58-jähriger Lastwagenfahrer war in der Nacht bei Zusmarshausen tödlich verunglückt.

Viele andere Unfälle verliefen zum Glück glimpflich. Und oft lag es nicht an der Glätte, dass es krachte, sondern an mangelnder Aufmerksamkeit. In einem Fall im Holzwinkel entstand dabei ein Schaden in Höhe von 16.000 Euro.

Doch am Mittwoch könnte sich die Situation durchaus zuspitzen. In manchen bayerischen Orten bleiben die Schulen zu. Man muss die Lage nicht dramatisieren. Doch Tipps wie vom ADAC, auf ausreichend Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage zu achten, umsichtig zu fahren, sanft zu bremsen und nicht hektisch zu lenken, sind in dieser Jahreszeit nie verkehrt.

Die Polizei appelliert, auf die Geschwindigkeit zu achten, wenn man derzeit unterwegs ist. Denn: Auch eine Straße, die trocken aussieht, kann glatt sein.

