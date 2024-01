Am Mittwoch protestieren Landwirte an der A8 bei Zusmarshausen

Bayernweit wird der Bauernverband am Mittwoch demonstrieren. Schwerpunkt sind dieses Mal Autobahnen. Auch das Augsburger Land ist betroffen.

Der Bundestag berät am Donnerstag über den Agrarhaushalt. Deswegen wollen die Landwirte unmittelbar davor ein Zeichen setzen. Um die geplante Kürzung der Agrardiesel-Subvention zu verhindern, sind am Mittwoch in ganz Bayern Protestaktionen an Autobahnauffahrten geplant. Im Zeitraum zwischen 9 und 15 Uhr ist deshalb an vielen Anschlussstellen mit Behinderungen zu rechnen.

45 Bilder Eindrücke von den Protesten der Landwirte im Augsburger Land Foto: Marcus Merk





Wie Augsburgs BBV-Kreisobmann Martin Mayr auf Nachfrage mitteilte, werden an der nördlichen A8-Auffahrt bei Zusmarshausen in Richtung Stuttgart am Mittwoch von 9 bis 14 Uhr von Landwirte demonstrieren. Laut Augsburger Landratsamt werde es noch Versammlungen am Kreisverkehr Neusäß zwischen Hirblingen und Gersthofen sowie auf einem Feldweg bei Adelsried parallel zur A8 geben, "die aber lediglich der Aufmerksamkeit dienen und keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Verkehr haben werden", so steht es in der Mitteilung.

Mayr betont, eine Streikmüdigkeit sei bei den Mitgliedern nicht erkennbar; im Gegenteil. Die nächste Demonstration steht bereits bevor: Am Freitag geht es auf den Augsburger Plärrer. (corh)

Lesen Sie dazu auch