Bauern wollen morgen in Bayern wieder Autobahnauffahrten blockieren

Am Mittwoch wollen Landwirte in ganz Bayern wieder Autobahnauffahrten blockieren, bevor der Bundestag über die Zukunft beim Agrardiesel entscheidet.

Seit mehreren Wochen protestieren Landwirte bundesweit gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Nachdem es bereits am vergangenen Freitag einen Aktionstag gegeben hat, ist für Mittwoch (31. Januar) der nächste geplant. Im Rahmen der Haushaltswoche soll unmittelbar vor der Generaldebatte protestiert werden. Laut dem Bayerischen Bauernverband haben Landwirte in ganz Bayern Aktionen an Autobahnauffahrten angemeldet. Im Zeitraum zwischen 9 und 15 Uhr könne es deshalb an vielen Anschlussstellen zu Behinderungen kommen.





Aktionstag am Mittwoch: Worum es bei Bauernprotesten geht

Auslöser der Proteste war, dass die Ampelkoalition wegen der derzeitigen Haushaltsnöte im Dezember beschlossen hatte, die Steuervergünstigungen für Agrardiesel sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen. Die Ampel ruderte aber teilweise zurück. Die geplanten Kürzungen sollen teilweise zurückgenommen werden. Wie die Bundesregierung mitteilte, soll es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung auf land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge geben. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde nicht in einem Schritt vollzogen.

Der Bundestag soll am Donnerstag über den Agrarhaushalt und auch die Zukunft beim Agrardiesel beraten. Einen Tag später soll dann die Entscheidung fallen.

Bauernproteste sind "Hilferuf" der Landwirte

"Unsere Aktionen sind ein Hilferuf: Diese Regierung setzt die Zukunft der heimischen Landwirtschaft aufs Spiel. Das können und dürfen wir nicht zulassen", erklärte Günther Felßner, Präsident des Bayerischen Bauernverbands. "Bereits seit Wochen protestieren Bäuerinnen und Bauern gegen Zusatzbelastungen für die heimische Landwirtschaft", so Felßner. "Während ein Großteil der Bevölkerung unsere Proteste unterstützt und auch viele andere Wirtschaftsbereiche gemeinsam mit uns auf die Straße gehen, um auf aktuelle Probleme aufmerksam zu machen, hat die Ampel auf stur geschaltet."

