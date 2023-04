Landkreis Augsburg

18:10 Uhr

Bahnausbau: Kommt die neue Trasse an der Autobahn?

Plus Der benachbarte Regionalverband Donau-Iller will eine ICE-Neubau-Trasse an der Autobahn zwischen Ulm und Augsburg. Im Raum Augsburg gibt es andere Ideen.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Wo sollen die Schienen für die geplante ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg entlanglaufen? Wohl kaum eine Frage wird in der Region zurzeit heftiger diskutiert. Vier verschiedene Trassen stehen zur Auswahl und jede einzelne birgt Konfliktpotenzial. Noch sei nichts entschieden, betonen die Planer der Bahn immer wieder. Der Regionalverband Donau-Iller hat sich jetzt aber für die violette Trasse ausgesprochen. Das hat Konsequenzen.

Zumindest für die Landkreise Neu-Ulm und Günzburg. Beide gehören dem Regionalverband Donau-Iller an. Die Verbandsmitglieder haben sich in ihrer Sitzung jetzt einstimmig für die violette Trassenvariante ausgesprochen. Diese Strecke verläuft im Landkreis Günzburg vom westlich gelegenen Leipheim bis zur östlichen Landkreisgrenze bei Scheppach nahe an der A8 entlang. Erst im weiteren Verlauf durch den Landkreis Augsburg entfernt sie sich von der Autobahn und führt südlich an Zusmarshausen vorbei über Diedorf und Neusäß nach Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen