Beim Medienkonsum unbedingt an den Regeln festhalten

Plus Spiele, Chats, Filme: Seit Beginn der Corona-Pandemie verbringen Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit vor den Bildschirmen. Klare Regeln helfen.

Kindererziehung ist anstrengend. Die leidige Diskussion über Mediennutzung ist nur ein Teil davon. Sie muss aber unbedingt ausgefochten werden, wenn die Kinder groß werden sollen, ohne Schaden zu nehmen. Klare Regeln könnten die Rettung sein. Wann ist Fernsehgucken erlaubt? Wie lange darf das Kind im Internet spielen? Und wann darf das Smartphone genutzt werden? Das sollte genau festgelegt werden.