Darum ist Lesern die tägliche Zeitung so wichtig

Seit Jahren gibt es in der Branche der Printmedien einen klaren Trend: Immer weniger Menschen lesen Zeitung. Das betrifft die Augsburger Allgemeine, aber auch so gut wie alle anderen großen Tageszeitungen. Während die Gesamtauflage der deutschen Tageszeitungen laut Zahlen des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger im Jahr 1991 noch bei 27 Millionen Exemplaren lag, beträgt sie in diesem Jahr nur noch zehn Millionen – Tendenz sinkend. Doch auch im Landkreis Augsburg gibt es Menschen, die seit Jahrzehnten fest hinter ihrem Zeitungsabo stehen. Sie erzählen, wieso die Zeitung für sie so wichtig ist.

