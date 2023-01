Deshalb fehlen noch so viele Grundsteuererklärungen

Plus Noch immer haben viele Immobilienbesitzer im Kreis Augsburg keine Grundsteuererklärung eingereicht. Wo die Schwierigkeiten liegen und was droht, wenn die Frist verpasst wird.

Die Zeit wird knapp. Bis zum 31. Januar müssen Haus- und Grundbesitzer in Deutschland ihre Grundsteuererklärung einreichen. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das 2018 die bisherige Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hatte.