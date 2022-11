Landkreis Augsburg

17:30 Uhr

Ehefrau in Herbertshofen stirbt durch "stumpfe Gewalteinwirkung"

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich das Verbrechen in Herbertshofen am Freitag, 28. Oktober, in den frühen Vormittagsstunden ereignet.

Plus Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach dem Tötungsdelikt in Herbersthofen wegen Mordes. Ähnliche Beziehungstaten hat es bereits zuvor im Augsburger Land gegeben.

Von Matthias Schalla

Der mutmaßliche Täter ist gefasst und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen auf Hochtouren. Zum Motiv des 58-Jährigen, der vor einer Woche in Herbertshofen seine zwölf Jahre jüngere Frau umgebracht haben soll, halten sich die Behörden zwar noch bedeckt. Dennoch lassen sich aufgrund der Formulierung des Tatvorwurfs in dem Haftbefehl einige Rückschlüsse ziehen. So erklärt Oberstaatsanwältin Alexandra Körner auf Anfrage unserer Redaktion, in welchen Fällen die Ermittler von "Mord" und nicht von "Totschlag" sprechen. Ähnliche Fälle hat es auch bereits in den vergangenen Jahren im Augsburger Land gegeben.

