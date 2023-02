Landkreis Augsburg

vor 29 Min.

Ein Bahnpendler erzählt, was ihm das Leben so schwer macht

Plus Keine Informationen, falsche Informationen und Streifenkarten, die nicht in den Entwerter passen: Für Bahnfahrende ist es manchmal ein Abenteuer, ans Ziel zu gelangen.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Am Dienstag dieser Woche war wieder so ein Abend. Dieter Rothenfußer pendelt täglich mit Bus und Bahn von seinem Wohnort Langenneufnach bis zu seiner Arbeitsstelle auf der anderen Seite von Augsburg. Ohnehin oft genug ein Abenteuer, gebe es so vieles, was seit der Übernahme der Nahverkehrsverbindungen von Go-Ahead rund um Augsburg und der Bayerischen Regiobahn ( BRB) auf der Staudenbahnstrecke gemeinsam mit der DB Regio nicht mehr funktioniere. Sein Kritikpunkt: Die verschiedenen Anbieter kommunizieren nicht miteinander und schieben die Verantwortung für Fehler von einem zum anderen weiter – und das zu Lasten der Fahrgäste. Er hat nun eine konkrete Forderung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen