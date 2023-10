Es wird früher dunkel im Herbst: So bleiben die Einbrecher draußen

Im Schutz der Dunkelheit wollen Einbrecher in Häuser eindringen. Die Polizei gibt einfache Tipps, die es ungebetenen Gästen schwer machen.

Hohe Beute haben vor wenigen Tagen Einbrecher in einem Haus in Westheim gemacht. Über ein geöffnetes Fenster im ersten Stock sind die Diebe eingedrungen. "In letzter Zeit passiert viel in unserer Ecke", sorgt sich Helmut Fischer (Name von der Redaktion geändert), der am Kobelhang in einem großen alten Anwesen wohnt. Der Neusässer informierte sich daher bei der Mobilen Wache der Polizei, die sich vor der Kobelkirche aufgestellt hatte. Zufrieden ging Fischer nach dem Gespräch nach Hause. Die Kripobeamten hatten ihm nicht nur Tipps zum Schutz seines Hauses vor Einbrechern gegeben, sondern noch eine weitere Hilfe angeboten.

Wenn die Tage im Herbst kürzer werden und die Dunkelheit am Nachmittag hereinbricht, nehmen die sogenannten Dämmerungseinbrüche zu. Täter nutzen die Zeit, in der die Menschen noch in der Arbeit sind. Wolfgang Scharbow von der Kripo Augsburg und seine Kollegen boten in Neusäß eine Beratung zum Schutz vor Einbruch an. Für die Bürgerinnen und Bürger gab es mehr als nur Broschüren in die Hand. Scharbow erklärte einem Anwohner aus Westheim, dass die Eingangstüre in den seltensten Fällen die Schwachstelle an einem Haus sei. Hierfür würden die meisten Bewohner schon aus Gründen des ersten Eindrucks bei Besuchern mehr Geld investieren.

Viele Fensterschlösser sind zu leicht aufzuhebeln, stellt die Polizei bei ihren Hausbesuchen fest. Foto: Marcus Merk

Weniger gut sehe es hingegen oft bei den Fenstern und der Terrassentür aus. Mit einem einfachen Schraubendreher könne selbst ein unerfahrener Täter viele Fenster öffnen. Scharbow: "Das geht schnell, es reicht allein die Hebelkraft." Der Experte rät daher als erste Maßnahme, die normalen Rollzapfen gegen Pilzkopfzapfen aus Stahl auswechseln zu lassen. Letztere aufzuhebeln dauere lange und sei laut. Zwei Dinge, die jeder Einbrecher scheut. Scharbow: "Einbrecher haben keine Zeit, nach ein paar Minuten werden sie nervös." Die ungebetenen Gäste wollten innerhalb kurzer Zeit Schmuck und Geld finden.

Bei fremden Gästen im Haus den Polizeinotruf wählen

Die moderne Technik habe auch ihre Tücken, weiß der Kripo-Mann. So könne es gefährlich werden, sich allein auf Smart-Home-Systeme oder Videoüberwachung zu verlassen. Hier sollte man sich vor der Installation von einem Experten beraten lassen. Eine Neusässerin erzählt bei der Mobilen Wache, dass sie eine ältere Alarmanlage habe, die erst angehe, wenn jemand im Haus ist. "Das ist fatal", warnt der Polizist. Ist der Einbrecher schon im Haus, sei es für einen Alarm viel zu spät. "Nach so einem Erlebnis kann kein Mensch mehr ruhig schlafen", sagt Scharbow. Sollte es wirklich einmal zu dem Fall kommen, dass man von fremden Geräuschen im Haus geweckt werde, rät er dringend davon ab, den Helden zu spielen. Besser sei: erst das Schlafzimmer zusperren, dann die 110 anrufen. Beim Polizeinotruf gehe immer schnell jemand an den Apparat, in einer Dienststelle könnten die Kollegen gerade anderweitig beschäftigt sein. Der Neusässerin mit der in die Jahre gekommenen Alarmanlage macht der Kripobeamte ein Angebot, worauf sie gerne zurückgreifen will: Kolleginnen und Kollegen von der Beratungsstelle der Kripo Augsburg kommen kostenlos in Häuser und Wohnungen, um sich die Sicherheit des Gebäudes anzuschauen. Die Experten geben Tipps, was zu verbessern ist, und können auch spezialisierte Firmen nennen. So eine Beratung dauert ungefähr eineinhalb Stunden.

Doch neben den baulichen Maßnahmen sind es noch andere einfache Dinge, die fremde Besucher abschrecken. Stichwort Licht. Mit Beleuchtung und Zeitschaltuhren lasse sich Anwesenheit am besten vortäuschen, rät die Kripo. Am besten sei, wenn das Licht abwechselnd in verschiedenen Räumen aus- und angehe. Wichtig sei, die Rollläden dabei nicht ganz herunterzulassen, sondern oben das Licht durchspitzeln zu lassen.

Um es Einbrechern schwer zu machen, ist auch das Türschloss wichtig. Wolfgang Scharbow von der Kripo Augsburg zeigte in Neusäß sichere Schlösser. Foto: Marcus Merk

Wohngegenden mit großen Grundstücken, die dicht eingewachsen sind, würden von Einbrechern gerne ausgesucht, weiß Scharbow und bringt das Problem auf den Punkt: "Sichtschutz ist verständlich, aber letztlich sind das super Arbeitsverhältnisse für Täter." Umso wichtiger sei die Aufmerksamkeit der Bewohner in ruhigen Wohnvierteln. Als Helmut Fischer erzählt, dass er sogar ab und zu bei den Gassirunden mit dem Hund Kennzeichen von Autos aufschreibe, die ihm auf den Parkbuchten vor der Kobelkirche merkwürdig vorkommen, lobt ihn der Polizist. "Das ist super, es ist gut, wenn die Leute Verdächtiges registrieren." Wer auf das Haus eines verreisten Nachbarn aufpasst, könne fremde Personen auf dem Grundstück durchaus ansprechen. Scharbows Rat zu guter Letzt: "Lieber einmal mehr die Polizei anrufen als zu wenig."

Kontakt: Kriminalpolizeiinspektion Augsburg, Beratungsstelle Telefon 0821/323-3737, E-Mail: kripo-beratungsstelle-augsburg@polizei.bayern.de