Landkreis Augsburg

vor 31 Min.

Genderverbot: Was halten Schulleiter*innen von Söders Vorstoß?

Das von Markus Söder angekündigte Genderverbot sorgt für Diskussionen an den Schulen im Augsburger Land.

Plus Ministerpräsident Markus Söder will das Gendern an bayerischen Schulen verbieten. Schulleiter im Augsburger Land wundern sich über diese Ankündigung.

Von Carmen Janzen, Jonathan Lübbers Artikel anhören Shape

Ministerpräsident Markus Söder hält offenbar nichts vom Gendern. Er will es an Schulen und Behörden sogar verbieten. Bei Lehrerverbänden stößt dieser Vorschlag auf Kritik. Auch der bayrische Landesverband des katholischen deutschen Frauenbundes äußerte sich und schrieb in einer Stellungnahme, das geplante Verbot "gleicht einem Rückschritt im Kampf um Gleichberechtigung." Wie das Thema an Schulen im Augsburger Land gehandhabt wird und ob es überhaupt ein Thema ist, wollten wir von mehreren Schulleitern wissen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Der Chef des Schwabmünchner Leonhard-Wagner-Gymnasiums, Alexander Pfaffendorf, hält sich beim Gendern an die Empfehlung des Kultusministeriums, das sich wiederum am amtlichen Regelwerk für die deutsche Rechtschreibung orientiert. Darin sind Genderzeichen wie Sternchen, Doppelpunkte oder Unterstriche bislang nicht vorgesehen. Der Schulleiter hat deshalb vor gut einem Jahr sogar ein Schreiben für die Lehrkräfte herausgegeben, das als Richtschnur dienen soll. „Die Genderzeichen wurden nicht ins offizielle Regelwerk aufgenommen, deshalb verwenden wir es auch nicht in offiziellen Schreiben“, erklärt er. Auf Geschlechtersensible Sprache legt Pfaffendorf allerdings sehr wohl Wert: „Für die Schule bedeutet dies konkret, dass wir von Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen oder dem Kollegium sprechen“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen