Söder kündigt Gender-Verbot an Schulen an und schießt gegen Ampel

In seiner Regierungserklärung hat Markus Söder ein Gender-Verbot an bayerischen Schulen und Behörden angekündigt. Was sonst noch geplant ist.

"Viele Zahlen, viele Projekte und viele Aufgaben" kommen in den nächsten fünf Jahren auf die bayerische Regierung zu. Wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Dienstagnachmittag bei seiner ersten Regierungserklärung nach der Landtagswahl erklärte, sei der Koalitionsvertrag mit den Freien Wählern eine große und starke Bewegung nach vorne. "Es ist alles dabei, was Bayern braucht." Der Vertrag sei eine "Liebeserklärung an unser Land", so Söder.

Deutschland stecke in der Krise. Corona, Krieg in der Ukraine, Terror gegen Israel und jetzt noch eine "hausgemachte Staatskrise durch einen verfassungswidrigen Bundeshaushalt" – dazu hatte Söder nur eines zu sagen: "Zum Glück leben wir in Bayern, zum Glück geht es uns besser und das soll auch so bleiben." Die CSU und die Freien Wähler würden eine "Kraftkoalition" bilden, statt einer "komplett überforderten Ampel in Berlin".

Söder will Gender-Verbot an Schulen und Behörden

Ein Punkt, der bei der Regierungserklärung aufhorchen ließ, war beim Thema Gendern. Söder hat ein Gender-Verbot an Schulen und Behörden angekündigt. "Für Bayern kann ich sagen: mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil: wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen", so Söder am Dienstagnachmittag.

Regierungserklärung: Koalition setzt auf Kontinuität, Krisenmanagement und Erneuerung

Grundsätzlich setze die Regierung aber auf das Motto "leben und leben lassen". Sie lehne die Grundidee, alles mit Verboten und Ideologien zu regeln, für Bayern ab. "Wir setzen in unserer Politik auf Kontinuität, auf Krisenmanagement und Erneuerung zugleich", wie der Ministerpräsident erklärte. Die Koalition stehe für ein soziales Bayern, das den Mensch in den Mittelpunkt rückt. Soziale Sicherheit sei ein zentrales Anliegen. Die Regierung stehe für einen beschützenden Staat, eine starke Polizei und Justiz. Es solle Bürokratie abgebaut und die Digitalisierung beschleunigt werden.

Wirtschaftsstandard in Bayern soll gehalten und Klimaziele eingehalten werden

Wichtig sei vor allem, den Wirtschaftsstandard Bayerns zu halten. "Wäre Bayern allein, wären unsere Sorgen um Wirtschaft und Arbeitsplätze geringer", meinte Söder. Der Freistaat leide unter den schlechten Standortbedigungen der Nation. Und das liege an der Politik der Ampel-Regierung. Kritik übte er auch zur Mehrwertsteuer-Erhöhung in der Gastronomie und im Tourismus und bezeichnete sie als "schweren Fehler". Über 12.000 Existenten seien dadurch in Bayern gefährdet.

Auch beim Thema Klima konnte sich Söder eine Spitze gegen die Bundesregierung nicht verkneifen. Der Freistaat wolle die Klimaziele einhalten und Klimaneutralität bis 2040 erreichen – "aber nicht auf Kosten der Bürger und nicht zulasten der Wirtschaft". Es brauche "eine vernünftige und pragmatische Klimapolitik, statt ideologischer Seifenblasen, die bereits jetzt zerplatzt sind". In Bayern würden Bäume gepflanzt, Wasser geschützt und Moore renaturiert. Im Mittelpunkt stehe der Ausbau der erneuerbaren Energien. Bis 2030 sollen 1000 neue Windräder gebaut. Zudem soll Biomasse, Geothermie und Wasserkraft ausgebaut werden. "Nur mit Innovation und Technik können wir die großen Probleme der Zukunft lösen", so Söder.

Das Heizgesetz der Bundesregierung lehne der Ministerpräsident ab. "Wir werden es, wenn möglich nach 2025 wieder abschaffen", kündigte er an.

Regierung will in Straßen, Bahnschienen und Ladestationen investieren

Probleme gebe es in Deutschland auch in der Bauwirtschaft. Um dem entgegenzusteuern gebe es in Bayern ein Baukonjunkturprogramm. Dieses eigene Programm solle unter anderem hohe Zinsen abmildern. Zudem halte die Regierung am sozialen Wohnungsbau fest.

Auch in Straßen und die Automobilindustrie soll investiert werden. 100.000 Ladestationen für E-Autos soll es im Freistaat bald geben. Zudem sollen bis 2028 zwei Milliarden Euro in den Straßenbau fließen. "Einen ideologischen Stopp von Straßenbau wird es in Bayern nicht geben", verdeutlichte Söder. Und auch in das Bahnnetzwerk sollen trotz Verantwortung des Bundes neun Milliarden Euro investiert werden. Als neues öffentliches Verkehrsmittel ist nun auch eine Magnetschwebebahn im Gespräch. Man habe bereits eine mögliche Teststrecke in Nürnberg ins Auge gefasst.

Söder will bayerische Familienpolitik fortsetzen

Söder ging bei seiner Regierungserklärung auch auf die bayerische Familienpolitik ein. Soziale Sicherheit müsse in gewährleistet sein. "Wir setzen die bayerische Familienpolitik fort", versprach der Ministerpräsident. Jedes Kind in Bayern werde künftig von der Krippe bis zur Einschulung durchschnittlich 12.000 erhalten.

Auch die Betreuung habe Priorität. Bis 2028 müssten 180.000 neue Betreuungsplätze geschaffen werden. An Schulen sollen 9000 neue Stellen geschaffen werden. Eine bessere Bezahlung solle dem Lehrermangel entgegenwirken. Zudem sollen Spachkitas fortgesetzt werden, die die Ampel gestrichen hatte. "Jetzt muss der bayerische Stauerzahler dafür bezahlen", fügte Söder hinzu.

Söders Regierungserklärung: "Wir wollen keine Drogen in Bayern"

Die bayerische Regierung wolle auch in die Krankenhauslandschaft investieren. Auch kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum sollen erhalten werden. Die Krankenhausreform des Bundes lehne Söder "ganz entschieden" ab. Medizin dürfe kein Privileg der Großstädte sein. Die Koalition wolle außerdem die Zahl der Pflegeplätze in den kommenden fünf Jahren verdoppeln.

Auch das Thema Cannabis-Legalisierung sprach Söder kurz an. Es sei ihm "völlig unverständlich", wieso die Ampel Drogen erlauben will. "Wir wollen keine Drogen in Bayern", verdeutlichte der Ministerpräsident.