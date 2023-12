Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Gute Nachrichten: Nicht jeder Wald muss an seinem Rand gelichtet werden

Ein Unwetter Ende August hatte in diesem Jahr auch in den Wäldern im Augsburger Land seine Spuren hinterlassen. Doch das ist einigermaßen normal, sagt ein Fachmann.

Plus Wegen des Klimawandels soll der Kobelwald kleiner werden. Doch ist es wirklich nötig, gesunde Bäume zu entfernen? Nein, meint ein Fachmann.

Von Jana Tallevi

Die Nachricht hatte für Aufregung bei Spaziergängern und Waldliebhabern gesorgt: Aus Sicherheitsgründen hat sich die Hans und Hermine Sailer-Stiftung entschlossen, am Kobelwald entlang des Waldrands in einem Streifen von bis zu 30 Metern auch gesunde Bäume fällen zu lassen. Grund sei einerseits der Klimawandel, der Stürme unberechenbar mache, und andererseits die Tatsache, dass die Bebauung immer näher an den Wald heranrücke, so der zuständige Betreuer des Forstes, Hartmut Dauner vor wenigen Wochen. Die gute Nachricht ist nun: Solch ein Vorgehen ist nicht an jedem Waldrand nötig, sagt der Bereichsleiter Forst im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg, Ralf Gang. Im Gegenteil: Die starken Bäume am Waldrand sind ein wichtiger Schutz.

Gar von Enteignung der Waldbesitzer durch eine zu nahe Bebauung hatte der ehemalige Forstdirektor Hartmut Dauner im Gespräch mit unserer Zeitung gesprochen. Zum Hintergrund: Dauner hatte beschrieben, dass Stürme in Zeiten des Klimawandels oftmals mit solch heftigen Turbulenzen verbunden seien, dass es in diesem Sommer beinahe zu einem schweren Zwischenfall gekommen wäre. Eine gesunde Buche sei am westlichen Waldrand nur wenige Meter neben ein Wohnhaus gefallen. Die Hans und Hermine Sailer-Stiftung als Besitzerin des Kobelwalds zieht deshalb Konsequenzen und entfernt am Waldrand die hohen Bäume in Gebäudenähe auf Falllänge, um sich vor Schadenersatzforderungen im Unglücksfall zu schützen. Weil das Fällen der Bäume in der Nähe der Häuser aber besonders aufwendig und teuer sei, könne der Waldbesitzer den eigentlichen Wert des Holzes nicht erzielen, so Dauner damals.

