Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Hilfe für Geflüchtete: Ehrenamtliche im Kreis Augsburg trösten und organisieren

Plus Jetzt rollt sie wieder an: Die Welle der Hilfsbereitschaft für die Geflüchteten. Was im Landkreis Augsburg derzeit passiert und wo die Probleme liegen.

Von Angela David

Täglich kommen mehr Menschen in unsere Region, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind - überwiegend Frauen jeden Alters und Kinder. Die meisten steuern ein Ziel an, wo sie Freunde oder Verwandte haben und kommen dort privat unter. "Das macht das Ganze derzeit auch sehr unübersichtlich", sagt Achim Zwick, der die Flüchtlingshilfe in der Marktgemeinde Meitingen koordiniert und leitet. Gleichzeitig ist er der Leiter des Ordnungsamts im Rathaus. Deshalb versucht er auch, möglichst viele der Neuankömmlinge im Ankerzentrum in Augsburg registrieren zu lassen. "Aber das ist momentan nicht möglich", berichtet er.

