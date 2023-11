Landkreis Augsburg

Weshalb im Landkreis ein Rückgang der Industrie drohen könnte

Plus Ungelöste Strukturprobleme machen der Industrie im Augsburger Land inzwischen schwer zu schaffen, sagt die IHK. Dabei gebe es Ansätze für eine Lösung

Von Jana Tallevi

Zu viel Bürokratie, hohe Energiepreise, eine schwächelnde Inlandsnachfrage im Zusammenspiel mit einer weiterhin hohen Inflation und zu wenigen Fachkräften: Das sei ein Mix, der nun auch die an sich starke Industrie im Augsburger Land in ihren Grundfesten angreife und aus einem jahrelangen Wachstumskurs in die Rezession zwinge. Das sagt der Regionalgeschäftsführer der IHK für den Landkreis, Jens Walter, bei der Vorstellung der jüngsten Konjunkturumfrage unter den Mitgliedsbetrieben. Doch es gebe Auswege, so die gerade neu gewählte Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung, Ramona Meinzer. Politik und Unternehmer seien jetzt gefragt, gemeinsam nach Strategien aus dem Loch zu suchen.

Dreimal im Jahr fragt die IHK Schwaben bei ihren Mitgliedsunternehmen nach der aktuellen wirtschaftlichen Situation sowie nach den Aussichten für die kommenden Monate. Weil die Zahl der Antworten auf die Umfragen durchweg hoch ist, können die Ergebnisse als repräsentativ gelten, so Jens Walter. Der IHK-Konjunkturindex wird dann aus den beiden Antworten auf die Frage nach der aktuellen wirtschaftlichen Situation sowie aus den Erwartungen für die Zukunft errechnet. Über zehn Jahre hinweg lag dieser Wert im Durchschnitt bei 119, wobei bei einer Zahl über 100 von einem Wirtschaftswachstum ausgegangen wird, bei einem Wert darunter von einer sinkenden Wirtschaftsleistung.

