Unternehmerin Ramona Meinzer: "Ich bin Deutschland so dankbar"

Plus Ramona Meinzer kam als Vierjährige mit ihren Eltern aus Rumänien. Gegen alle Widerstände setzte sie sich durch und erfüllte sich ihren Traum, Unternehmerin zu werden.

Frau Meinzer, eine Jury des Magazins Focus wählte Sie zu einer der 100 Frauen des Jahres. Zuvor haben Sie schon die Staatsmedaille für besondere Verdienste für die bayerische Wirtschaft bekommen. Das war Ihnen alles nicht in die Wiege gelegt.

Ramona Meinzer: Es war mir als Kind nicht vorgezeichnet, dass ich einmal geschäftsführende Gesellschafterin des mittelständischen Unternehmens Aumüller Aumatic in Thierhaupten nördlich von Augsburg werde und Fenster automatisiere. Denn als meine Eltern von Rumänien nach Deutschland auswanderten und wir dort die rumänische Staatsbürgerschaft abgeben mussten, war ich vier Jahre alt.