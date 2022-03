Wachsen oder weichen gilt für viele Bauern im Kreis Augsburg

Plus Welche Chancen hat die Landwirtschaft im Landkreis Augsburg im Umfeld einer Großstadt? Experten und Betroffene geben darauf ganz unterschiedliche Antworten.

Im Augsburger Land scheint zwar die Welt der Landwirtschaft im Großen und Ganzen noch in Ordnung zu sein. Bei einer Podiumsdiskussion des Bund Naturschutz im Bürgersaal von Stadtbergen zeigte sich aber: Den generellen Problemen der Landwirtschaft in Deutschland können sich auch die Bauern im Umland der Großstadt Augsburg nicht entziehen. Allerdings gewannen sie im Verlauf der Diskussion erkennbar Sympathien im Publikum.