Immobilienpreise im Kreis Augsburg sind um bis zu 20 Prozent gesunken

Plus Kommt jetzt die Zeit der Schnäppchen? Wo die Immobilienpreise im Kreis Augsburg nachgeben und wo ein Reihenhaus immer noch eine Million Euro kostet.

Schlechte Zeiten für Häuslebauer, schlechtere Zeiten für Hausverkäufer: Inflation und Zinsanstieg haben dem Immobilienmarkt im Augsburger Land einen kräftigen Dämpfer verpasst. Schlägt jetzt die Stunde der Schnäppchenjäger, die eine günstige Gebrauchtimmobilie erwerben können? Immerhin haben nach Angaben der Sparkasse Schwaben-Bodensee in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres die Immobilienpreise um bis zu 20 Prozent nachgegeben.

Diese Zahlen nannte der fürs Immobiliengeschäft zuständige Sparkassen-Vorstand Wolfgang Zettl. Er sagte: "Zinsanstieg, Inflation und die steigenden Energiekosten führten zu einer Abkühlung am Immobilienmarkt." Davon kann nun profitieren, wer ein gebrauchtes Haus oder eine gebrauchte Wohnung erwirbt. Wer baut, hat dagegen weniger Aussicht auf Preisnachlässe. Die Baukosten bleiben laut Zettl auf unverändert hohem Niveau.