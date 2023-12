Landkreis Augsburg

12:17 Uhr

Interaktive Karte: Hier kann man im Landkreis Augsburg gut Schlitten fahren

Einer der beliebtesten Schlittenberge im Augsburger Land ist der am Bismarckturm in Steppach.

Plus Nach dem starken Schneefall am Wochenende zieht es viele Familien nach draußen. Wir zeigen, wo man im Landkreis Augsburg gut rodeln kann – solange der Schnee noch liegt.

Eine dicke Schneedecke hat sich am vergangenen Wochenende übers Augsburger Land gelegt - und sorgte damit für reichlich Chaos. Der Schnee hat aber auch seine schönen Seiten. Zahlreiche Familien nutzten das Wetter, um Schlitten fahren zu gehen. Das wird wohl auch in den nächsten Tagen so bleiben. Die Temperaturen sollen weiter um den Gefrierpunkt liegen. Wir zeigen, wo man im Augsburger Land Rodeln kann. Unsere Karte zeigt eine Auswahl an Tipps.

Nervenheil in Stadtbergen: Rodeln mit Blick auf Augsburg

Eine lange Abfahrt gibt es am Nervenheil in Stadtbergen. Vom dortigen Rodelberg hat man zudem einen schönen Blick auf Augsburg. Auch am Hügel beim Sportheim des TSV Leitershofen kann genauso wie in Deuringen bei der Linde gerodelt werden. Für kleinere Kinder ist der Hügel am Bismarckturm in Steppach ideal. Die Abfahrt ist etwa 150 Meter lang und nicht allzu steil. In Gersthofen gibt es an der Augsburger Straße zwischen der Baustelle des Gymnasiums und der Autobahnbrücke einen kleinen Rodelbuckel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen