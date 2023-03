Landkreis Augsburg

Jäger und Sportschützen sind gegen Verschärfung des Waffenrechts

Plus Nach dem Amoklauf in Hamburg wird die Diskussion über eine Verschärfung des Waffenrechts entfacht. Vereine und Jäger halten die aktuellen Gesetze für ausreichend.

Von Jana Korczikowski, Matthias Schalla

Nicht die Sportschützen und Jäger stellen ein Risiko dar, sondern die vielen illegalen Waffen in Deutschland: Dies betonte erst vor wenigen Tagen in Anhausen der CSU-Staatssekretär im bayerischen Innenministerium, Sandro Kirchner. Politiker und Fachleute hatten bei einem Symposium im Gasthof Traube Kritik an der vom SPD-Bundesinnenministerium angedachten Verschärfung des Waffenrechts geübt. Kirchner sagte, mit dem Entwurf habe Nancy Faeser "einen Bock geschossen". Statt gegen illegale Waffenbesitz vorzugehen, würden nun "Jäger und Sportschützen stigmatisiert". Auch Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz befürchtete massive Einschränkungen "auf sämtliche Schützenvereine in der Region". Doch nach dem furchtbaren Amoklauf in Hamburg flammt nun die Diskussion erneut auf.

