Landkreis Augsburg

"Keine Ausnahme für Brauchtum": Polizei warnt Maibaumdiebe

Plus Jetzt verschwinden aus den Wäldern wieder etliche Birken, um zu Maiele für die Liebste zu werden. Aber Achtung: Maibaumdiebe sollten sich nicht erwischen lassen.

Von Philipp Kinne

Die ersten haben sich ihre Birke vermutlich schon ausgeguckt. In den kommenden Wochen werden aus den Wäldern im Augsburger Land wieder einige Maibäumchen, die Maiele, verschwinden. In der Nacht zum 1. Mai werden sie der Angebeteten als Zeichen der Liebe präsentiert. So ist es Brauch. Doch dafür muss ein kleines Bäumchen her. Es einfach aus dem Wald zu holen, ist nicht erlaubt, betont die Polizei. Ärger gibt es aber nur selten.

Maiele-Diebstahl? Die Polizei kann auch bei Brauchtum kein Auge zudrücken

Dabei sind die Regeln eindeutig: Wer einen Baum aus einem Wald holt, der ihm nicht gehört, macht sich strafbar. Robert Schmitt, Chef der Zusmarshauser Polizei sagt: "Da gibt es auch keine Ausnahme für Brauchtum." Erfährt die Polizei von einer Straftat, müsse sie handeln – Tradition hin oder her. Im Raum stehen können dabei Straftaten wie Diebstahl oder Sachbeschädigung. Das gilt nicht nur für diejenigen, die ein kleines Maiele aus dem Wald holen. Auch der Brauch des Maibaum Stehlens ist genau genommen eine Straftat. "Wenn dabei etwas aufgebrochen wird, kann es sogar schwerer Diebstahl sein", erklärt Polizist Schmitt. Zumindest theoretisch. Denn in der Praxis kommt nur sehr selten dazu, dass ein Maibaumdiebstahl am Ende tatsächlich vor Gericht landet.

