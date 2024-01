Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Landwirte und Spediteure auf den Straßen – was treibt sie an?

Plus Die ganze Woche schon demonstrieren Landwirte und Spediteure mit großen Maschinen im Landkreis Augsburg. Wie viel Geld die Regierungspläne sie kosten.

Von Marco Keitel, Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Den Großteil des Mittwochs verbrachte Steffi Egger bei null Grad im Freien. Bei der Großdemonstration in Augsburg war die Landwirtin als Ordnerin im Einsatz. Dennoch nimmt sie sich danach eine Stunde Zeit, um an ihrem Küchentisch in Langerringen zu erklären, was sie antreibt. Und vorzurechnen, was der schrittweise Wegfall der Agrar-Diesel-Rückvergütung für den Hof von ihr und ihrem Mann Christoph bedeutet. Sie sagt: "Wir gehen nicht auf die Straße, weil wir eine 35-Stunden-Woche wollen – wir wollen einen verlässlichen Rahmen, in dem wir weiter für alle Lebensmittel produzieren können."

Die Eggers halten 90 Milchkühe. Auf dem größten Teil der 100 Hektar, die sie bewirtschaften, wächst Futter für sie. Der Kritik, dass so viel Futterfläche dafür sorge, dass zu wenig Lebensmittel für Menschen angebaut werden, entgegnet Steffi Egger: "Gras ist für Menschen nicht nutzbar." Viele der Grünlandflächen können aber kaum als Ackerboden genutzt werden. "Die Kühe veredeln das Gras."

