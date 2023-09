Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Müssen wir uns auf häufigere schwere Unwetter einstellen?

Plus Klima-Serie: Man hat das Gefühl, es gab heuer so viele Unwetter wie selten zuvor. Doch stimmt das auch? Wie ein Meteorologe die Lage einschätzt und wie sich die Feuerwehr vorbereitet.

Von Jana Korczikowski

Man könnte meinen, es habe in diesem Jahr in der Region so viele Gewitter wie noch nie gegeben - die Feuerwehren waren teilweise im Dauereinsatz, weil vor allem die Schwere der Unwetter gebietsweise zu großen Schäden geführt hatte. Doch können Experten auch belegen, dass Häufigkeit und Intensität zunehmen?

Der Meteorologe und Geschäftsführer von Wetterkontor, Jürgen Schmidt, sagt: "Grundsätzlich kann ich aus meiner Sicht sagen: Seit dem Smartphone-Zeitalter ist die Häufigkeit gestiegen." Der Experte meint damit einen nur scheinbaren Anstieg, da über die neue Technik Bilder und Nachrichten von heftigen Unwettern schneller an die breite Öffentlichkeit gelangen. Das erweckt den Eindruck, dass es öfters blitzt und donnert. Tatsächlich schwanke die Gewitterhäufigkeit aber von Jahr zu Jahr und auch von Gebiet zu Gebiet. "Sehr vereinfacht dargestellt ist es so: Je höher die Temperatur ist, desto mehr Feuchtigkeit kann die Luft aufnehmen, und desto mehr Niederschlag kann es potenziell auch geben." Zu heiß, zu sonnig und zu nass: So war der Sommer 2023

