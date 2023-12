Musik, Tanz und Theater: Das ist am Wochenende im Landkreis Augsburg geboten

Konzerte: "Ich schenk Dir was" heißt es am Sonntag um 16.30 Uhr in der Galerie Oberschönefeld mit dem Duo „Text will Töne“ (Karla Andrä, Josef und Joachim Holzhauser) und Ute Legner. In der Staudenhalle in Fischach gibt es am Samstag ab 16 Uhr ein Mitmach-Konzert für Kinder und am Sonntag ab 17 Uhr das Jahreskonzert der Schüler- und Jugendkapelle und des großen Blasorchesters. „Alle meine Farben“ heißt es beim Release-Konzert mit Ernie Freundlinger in der Walden Kulturwirtschaft in Blankenburg am Samstag um 20 Uhr. In der Singoldhalle in Bobingen singt der A-Capella-Chor Greg is Back am Sonntag um 18 Uhr. Im Pfarrzentrum St. Michael in Schwabmünchen präsentieren am Samstag ab 18 Uhr Njamy Sitson und Karlheinz Hornung "Kamerun trifft Schwabmünchen".