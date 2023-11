Neuer Bereichsleiter für Landwirtschaft im AELF Augsburg

Markus Eggenmüller ist für mehr als 2.700 landwirtschaftliche Betriebe zuständig. Auch die Hauswirtschaftsschulen in Friedberg und Schwabmünchen gehören in seinen Aufgabenbereich.

Seit 1. November hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg einen neuen stellvertretenden Behördenleiter. Markus Eggenmüller ist gleichzeitig neuer Leiter im Bereich Landwirtschaft und damit für mehr als 2.700 landwirtschaftliche Betriebe zuständig. Räumlich umfasst sein Aufgabenbereich Augsburg Stadt und Land sowie den Landkreis Aichach-Friedberg und somit 100.000 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche.

Breite Themenpalette

Zu den Themenfeldern der Landwirtschaft am AELF Augsburg gehören neben Pflanzenanbau und Tierhaltung auch die überregionalen Fachbereiche Landnutzung, pflanzenbauliches Versuchswesen, Gemeinschaftsverpflegung und Gartenbau im Regierungsbezirk Schwaben und teilweise im westlichen Oberbayern. Neben dem Bereich Landwirtschaft ist Eggenmüller auch für die Hauswirtschaftsschulen in Friedberg und Schwabmünchen zuständig.

Viele praktische Erfahrung

Der 54-jährige stammt aus dem Landkreis Dillingen. Nach dem Studium der Agrarwissenschaften an der TU München in Weihenstephan und dem Referendariat war er Mitarbeiter in der Ländlichen Entwicklungsgruppe an der Regierung von Schwaben. Von 2000 bis 2004 engagierte sich Eggenmüller am Landwirtschaftsamt Krumbach/Weißenhorn als betriebswirtschaftlicher Berater und unterrichtete an der Landwirtschaftsschule. Im Jahr 2004 wurde er erstmalig an das AELF Augsburg versetzt. Hier leitete er bis 2012 das Milchviehteam und von 2012 bis 2022 die Abteilung Förderung. Im Oktober 2022 wurde er zum Bereichsleiter Landwirtschaft an das AELF Krumbach-Mindelheim befördert, bevor er wieder den Weg zurück nach Augsburg fand. „Besonders wichtig ist mir der Bereich Bildung und eine gute Zusammenarbeit mit den Landwirtinnen und Landwirten.“, sagt Eggenmüller. (AZ)