Paketboom im Landkreis Augsburg: Für die Post ist jetzt immer Weihnachten

Nie haben Menschen mehr Pakete verschickt und bestellt als in der Corona-Zeit. Das macht sich im Landkreis Augsburg bemerkbar. Bei Firmen, aber auch bei Kunden von Onlinehändlern.

Die Zeit des harten Lockdowns und der geschlossenen Geschäfte ist vorbei, aber Corona-Regeln gibt es weiterhin. Noch vor einer Woche galt in vielen Läden im Augsburger Land 2G. Für Ungeimpfte war der Einkaufsbummel nur in den Weiten des Internets möglich. Das dürfte dazu beigetragen haben, dass diesen Winter so viele Pakete verschickt worden sind, wie nie zuvor. Das meldet der Bundesverband Paket & Expresslogistik. Der Boom macht sich auf einem riesigen Grundstück zwischen dem Süden Gersthofens und dem Stadtteil Oberhausen im Norden Augsburgs bemerkbar.

Dort steht seit 27 Jahren ein Paketzentrum der Post. Noch länger arbeitet Pressesprecher Klaus-Dieter Nawrath für das Unternehmen. Eine hohe Paketmenge vor Weihnachten sei normal, sagt er. Aber einen Boom, wie es ihn seit dem ersten Lockdown gebe, habe er noch nie erlebt. Das bestätigt seine Kollegin Sonja Radojicic: "Seit Corona sagen wir manchmal salopp: wir haben immer Weihnachten."

Drei Mal so viele Pakete wie in den 1990er-Jahren

Die hohe Nachfrage ist für die Logistikerinnen und Logistiker nicht nur Bescherung, sondern auch Herausforderung. Die Leiterin des Paketzentrums, Julia Lorenz, sagte im April gegenüber unserer Redaktion: "Das kam für uns völlig überraschend. Wirklich viel Planungsvorlauf hatten wir nicht. Wir hatten nicht die Mitarbeiter, hatten nicht die Autos." Sie habe die Kapazität aber schnell anpassen können. Mittlerweile gibt es Tage, an denen mehr als eine halbe Million Pakete über die Förderbänder der Halle laufen. Manche sind sie so klein wie ein Brief, andere wiegen über 30 Kilogramm. Zu den Anfangszeiten des Zentrums in den 1990er-Jahren waren noch 200.000 Päckchen pro Tag üblich.

Den größten Anstieg hat es laut Bundesverband Paket & Expresslogistik im Weihnachtsgeschäft 2020 gegeben. Vor den vergangenen Feiertagen wurde dann nochmal mehr verschickt als je zuvor. Insgesamt 785 Millionen Kurier-, Express- und Paketsendungen waren es deutschlandweit allein in den Monaten November und Dezember.

Fast 2000 Menschen arbeiten bei Amazon in Graben

Auf dem Warenversand basiert auch das Geschäftsmodell des Onlinehandel-Giganten Amazon. Im Logistikzentrum des Unternehmens in Graben macht sich der Boom bemerkbar. Genaue Zahlen will ein Pressesprecher nicht nennen, aber er spricht von einer sechsstelligen Anzahl an Paketen, die die Halle täglich verlassen. Über die Jahre ist die Belegschaft auf 1950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. Die bekommen seit Kurzem Unterstützung von Robotern, die Regale mit Produkten direkt zu ihnen bringen. Die Angestellten müssen dann nicht mehr wie bisher zwölf Kilometer am Tag herumlaufen, um Artikel einzusammeln.

Bei Amazon in Graben bekommen die Angestellten Unterstützung von Robotern. Foto: Marcus Merk (Archiv)

Müssen sie dafür befürchten, dass die Roboter ihnen den Arbeitsplatz wegnehmen? Der Pressesprecher verneint. Mehr versendete Ware bedeute einen hohen Bedarf an Angestellten - auch menschlichen. "Die Roboter helfen, Zeit zu sparen. Das geht Hand in Hand mit Jobs." Profitieren kann laut dem Pressesprecher am Ende der Kunde oder die Kundin. Denn da die Abläufe durch die Roboter immer schneller und flexibler werden, könnten Pakete in Zukunft schneller verschickt werden.

Ohne Verpackung kein Paket

Egal ob Weihnachtsgeschenk, Haushaltsartikel, oder Büchernachschub: Jedes Paket braucht eine Verpackung. Hier kommt das Unternehmen Horn mit einer Niederlassung in Gersthofen ins Spiel. Horn verkauft Kartons und andere Verpackungen an Firmen, etwa Onlinehändler. Niederlassungsleiter Philipp Schödl sagt, der Boom habe sich mit dem ersten Lockdown langsam abgezeichnet. Durch die hohe Anzahl an Paketen ist der Bedarf an Kartons, Folien und Paletten gestiegen. Das Problem: Gleichzeitig hat der Lockdown die Produktion eingeschränkt. "Preistreiber zu Beginn waren neben den stark angestiegenen Energie- und Logistikkosten die Rohstoffknappheit durch Wetterkapriolen in den USA und Probleme bei der Aufrechterhaltung der Betriebe während des Lockdowns." Horn zahlt aktuell mehr für Rohstoffe, die Kundinnen und Kunden mehr für die Verpackung.

Grundsätzlich sei zwar wieder alles lieferbar, aber für bestimmte Artikel verlängere sich die Lieferzeit von drei auf bis zu zwölf Wochen. 300 Paletten mit Verpackungsmaterial verlassen täglich die Filiale in Gersthofen. Die Mischung aus hoher Nachfrage und Lieferengpässen sorgt wohl noch längere Zeit für Herausforderungen. Schödl hofft auf eine Entspannung im Sommer, sagt aber: "Wann wir wieder zur Normalität zurückkehren, kann keiner sagen."