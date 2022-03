Landkreis Augsburg

Schon wieder brennt eine Jagdkanzel – treibt sich ein Brandstifter rum?

Plus Gleich zweimal in einer Nacht muss die Feuerwehr bei Horgau ausrücken. Wieder steht eine Jagdkanzel in Flammen. Die Ermittler suchen nach einem Brandstifter.

Von Philipp Kinne

Erst brennt eine Mülltonne im Wald, dann geht eine Jagdkanzel in Flammen auf. Innerhalb kurzer Zeit werden der Polizei in der Nacht auf Montag zwei Brände im Wald gemeldet. Schon vor einigen Wochen sorgte der Brand einer Jagdkanzel bei Deubach für Verunsicherung bei Jägerinnen und Jägern. Handelt es sich um einen Serientäter?

