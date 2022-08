Sicher und spaßvoll mit dem E-Bike fahren: Das raten Händler und Polizei

Plus Immer mehr Menschen jeder Altersstufe legen sich ein Pedelec zu. Doch ist die motorisierte Fahrt wirklich gefährlicher? Das sagen Händler und Polizei

Die Nachfrage nach E-Bikes steigt und steigt: Jeder zweite Kunde im Radgeschäft Bike & Outdoor Company (B.O.C) in Stadtbergen fragt nach einem Fahrrad mit Motor. Das Wort „Rentnerbike“ sei falsch, weiß Verkäufer Thomas Stasinski. Die Pedelecs seien bei allen Altersgruppen gefragt. Mit der zunehmenden Anzahl an E-Bikes auf den Straßen steigt die Unfallgefahr. Dabei lassen sich die Gefahren deutlich minimieren, wissen Fachhändler und Polizei.