Teurer Winter im Augsburger Land: "Viele werden in Bedrängnis geraten"

Plus Der Chef der Schuldnerberatung für den Kreis Augsburg warnt vor den Folgen der Energiekrise. Viele hätten noch nicht verstanden, was da auf sie zurollt.

Für viele Menschen im Augsburger Land droht der Winter teuer zu werden. Anbieter von Strom und Gas verdoppeln ihre Preise. Weitere Erhöhungen sind möglich. Nach und nach flattern die neuen Abrechnungen in die Briefkästen. Die Lechwerke (LEW) gehen teilweise von Mehrkosten von über 1500 Euro pro Familie aus. Ein Schuldnerberater befürchtet, dass viele bald nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen.