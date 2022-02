Verhinderter Amoklauf: Prozess gegen Mann aus dem Kreis Augsburg startet

Plus Ein junger Mann aus dem Augsburger Land soll mehrere Attentate geplant haben. Ermittler fanden eine Reihe erdrückender Beweise. Nun beginnt der Prozess.

Er soll kurz davor gestanden haben, einen Amoklauf durchzuführen. Nun startete der Prozess um einen 21-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg. Ermittler fanden etliche Beweise, die darauf hindeuten, dass der junge Mann mehrere Attentate in ganz Bayern plante. Nun muss er sich vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Ein Urteil wird in Kürze erwartet.