Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Warum junge Leute aus dem Landkreis Augsburg Landwirt werden wollen

Plus Die Zahl der Bauernhöfe sinkt. Dennoch lassen sich in Neusäß junge Leute zu Landwirten ausbilden. Wir haben mit ihnen über ihre Ziele gesprochen.

Von Cordula Homann

Wie groß der Frust vieler Landwirte ist, zeigt sich aktuell bei den Demonstrationen im ganzen Land. Wie groß ist da das Interesse, noch einen Hof zu übernehmen? Und was ist erst in zehn Jahren? Darüber haben wir mit jungen Menschen gesprochen, die in Neusäß an der Berufsschule zu Landwirten ausgebildet werden. "Es gibt einfach nichts Besseres", sagt Paul Ferber aus Reinhartshausen. "Du bist draußen, Du siehst, was Du tust - und mit der Ausbildung zum Landwirt hast Du so viele Möglichkeiten", sagt der junge Mann. Er stammt nicht aus der Landwirtschaft und hat viele verschiedene Praktika gemacht. Doch nichts hat ihn so sehr überzeugt. Im Sommer hat der Zwölftklässler seinen Titel Landwirt in der Tasche.

Vielen seiner Mitschüler an der Neusässer Berufsschule geht es ähnlich. Nico Karl aus Kühbach hat nach der Realschule eine Ausbildung in der Industrie begonnen. "Da dachte ich noch, ich will auch mit den anderen zum Baggersee fahren anstatt auf dem Hof meiner Eltern in den Stall." Es stand auch nie zur Debatte, dass er den Hof übernimmt. "Aber jetzt mache ich doch die Ausbildung zum Landwirt. Ich will raus, ich will sehen, was ich tue. Aber auf keinen Fall will ich den ganzen Tag in einer Firmenhalle unter künstlichem Licht stehen." Die Arbeit auf dem Hof, die mache ihm Spaß. Da stimmt auch Banknachbar Jonas Helfer aus Ecknach zu. Als Kind hat er daheim Kartoffeln geklaubt, später fuhr er auf dem Bulldog mit, durfte den Stapler lenken. Den Hof seiner Eltern möchte der junge Mann weiterführen und den Bestand von 70 Milchkühen vielleicht um Bullenkälber erweitern.

