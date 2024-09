Was den Bau von Wohnungen im Landkreis Augsburg bremst

Bauplätze, die nicht mehr im Handumdrehen verkauft sind - was vor ein paar Jahren noch unvorstellbar war, ist inzwischen auch bei so beliebten Wohngegenden rund um die Stadt Augsburg im Landkreis Realität. Eine derartige Erfahrung macht die Stadt Gersthofen gerade mit ihrem Baugebiet am Mühlängerle, wo bereits seit dem vergangenen Jahr acht exklusive Grundstücke zum Verkauf anstehen. Die Nachfrage ist gering. Doch nicht nur Familien halten sich aktuell mit dem Bau von Einfamilienhäusern zurück. Auch Investoren werden ausgebremst. Und das, obwohl auch im Landkreis Wohnraum fehlt.

