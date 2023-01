Was für ein Spektakel: Elfen, Waldgeister und Trolle laufen durch Diedorf

In diesem Jahr findet wieder der Perchtenlauf in Diedorf statt. Für die zahlreich erwarteten Zuschauer gibt es ein buntes Spektakel.

In Diedorf wird es am Donnerstagabend laut und bunt zugehen. Das Maskenmuseum veranstaltet am Ende der Rauhnächte, wenn die Tage langsam wieder länger werden, ein Perchtenspektakel im Ort. Das zieht bekanntlich viele Menschen aus der Region an.

Museumsleiter Michael Stöhr betont, dass die Veranstalung nichts mit den teils wüsten Ausschreitungen beim Perchten- und Krampuslauf in Österreich zu tun hätten: "Unsere Perchten sind mit Fellen und laut scheppernden Glocken behängt, das ist dann zeitweise schon ein wenig laut. Anders als bei den wilden Perchtenjagden im Alpengebiet, bei denen die Zuschauer vor den Wilden Ausschreitungen der extremen Gruppen durch Laufgitter geschützt werden müssen, präsentieren sich die Mitspieler des Schaustückes als sanfte Hüter der Natur und beziehen auch die kleinen Zuschauer ganz pädagogisch gezielt auf Umweltschutz und Achtung der Natur mit ein."

Frau Perchta früherer Jahrhunderte war die Hüterin der Natur und der Umwelt, die mit ihren beiden Gesichtern, dem der jungen lebenslustigen Frau sowohl auf das Frühjahr mit dem Keimen der Natur und den Sommer der Reife, wie mit dem sorgenvollen Gesicht der alten erfahrenen Frau auf das abnehmende Jahr mit Herbst und Winter, geschaut hat. Alle Tiere des Waldes, auch die Elfen, Zwerge, Trolle und Waldgeister begleiten die Diedorfer Perchta vom Maskenmuseum Diedorf an der Kreuzung Bundesstraße 300 (Hauptstraße) und Lindenstraße in Richtung Schmutter, wo die Teilnehmenden nach einer kleinen Wanderung ein kleines Perchtenspiel zeigen wollen.

Kinder dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen mitmachen

Kinder, die beim Spaziergang mitmachen wollen, dürfen das nur in Begleitung und unter Aufsicht der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Besonders lustig und stimmungsvoll wäre es laut Stöhr, wenn sich Alt wie jung als Elfen, Hexen, Zauberer, Drachen, Einhörner und Fantasiewesen verkleiden und gut aufeinander beim Laufen aufpassen würden, damit man sich gegenseitig nicht behindert oder gar verletzt. Wer gerne in traditionellem Fellgewand mit Glocken und den alten Holzmasken der Fantasiewesen aus dem Maskenmuseum wie beim ursprünglichen Perchtenlauf teilnehmen möchte, kann sich kostenlos am Maskenmuseum ausstaffieren lassen.

Beim Perchtenlauf in Diedorf sind schreckenerregende Masken zu sehen. Foto: Michael Stöhr

Der Perchtenspaziergang in die Natur findet am 5. Januar, Donnerstagabend statt. Treffpunkt für alle, die mitgehen wollen, ist um 18 Uhr am Maskenmuseum Diedorf, Kreuzung Bundesstraße 300 (Hauptstraße) und Lindenstraße. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten nur auf den Gehwegen unterwegs sein und den Fußgängerüberweg nutzen. Die Organisatoren bitten auch darum, Autos unten am großen Parkplatz am Diedorfer Bahnhof zu parken, der Zug kommt auf dem Rückweg am Bahnhof vorbei. Die Anfahrt mit der Bahn biete sich daher an.

Gerade noch rechtzeitig zur Aufführung hat der Maskenschnitzer Christian Schweiger eine völlig neu konzipierte überlebensgroße bewegliche Frau Perchta aus reinen Naturmaterialien fertiggestellt. Im Anschluss an das Maskenspiel können kleine und große Besucher im Hof des Maskenmuseums (Lindenstrasse 1) und daran angrenzend in der alten Dorfschmiede die abgenommenen Masken begutachten, sich an der Feuerstelle der Schmiede, an Glühwein, Kinderpunsch und Kräutertee wieder aufwärmen.