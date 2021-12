Weniger Krankheitstage: Arbeitnehmer im Augsburger Land fehlen seltener

Plus Trotz der Corona-Pandemie fallen Menschen im Landkreis Augsburg weniger oft in der Arbeit aus als im Stadtgebiet. Wie sieht es im bayernweiten Vergleich aus?

Im Augsburger Land fehlen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen etwa zwei Tage weniger als im Stadtgebiet Augsburg. Das sagen Zahlen des Landesverbands Betriebskrankenkassen Bayern (BKK). So fehlen Angestellte im Landkreis durchschnittlich 16,9 Tage im Jahr, in der Stadt sind es 18,3 Tage.