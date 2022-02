Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Wie bitte geht's zur E-Mobilität? Das Laden kann kompliziert sein

Das blaue AC-Ladegerät (rechts) ermöglicht das Laden an der Steckdose. Mit dem orangen Ladekabel Typ2 (links) funktioniert das Laden an der Wallbox schneller.

Plus In einer mehrteiligen Serie begleiten wir Thomas Hirn aus Thierhaupten bei seiner Recherche zum Thema Elektroauto. In der zweiten Folge geht es ums Laden.

Von Steffi Brand

Die Batterie ist das Herzstück eines E-Autos. Das wurde im ersten Teil unserer E-Mobility-Serie deutlich. Darin verriet Thomas Hirn, Familienvater aus Thierhaupten, dass die Batterieleistung sich auf die Reichweite des E-Autos auswirke. Der gelernte Energieanlagenelektroniker und Geschäftsführer der Firma Alkoto GmbH in Ellgau befand auch, dass das Leasen eines E-Autos im Moment die bessere Wahl sei, weil die Gefahr besteht, dass die Batterie nach acht bis zehn Jahren den Geist aufgibt, was einem wirtschaftlichen Totalschaden entsprechen würde. Mit dem Stichwort "Batterielademanagement" endete die erste Folge unserer Serie zur E-Mobilität. Was sich dahinter verbirgt, soll dieser Teil der Serie klären.

