Neuer Bereichsdirektor für Sparkasse kommt aus der Schweiz

Michael Mohr übernimmt das Privatkunden-Geschäft bei der größten Bank im Kreis Augsburg.

Seit 1. Januar ist Michael Mohr Bereichsdirektor Private Banking bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee, in der die Kreissparkasse Augsburg aufgegangen ist. Er verfügt nach Unternehmensangaben über langjährige und umfangreiche Berufserfahrung im Privatkundengeschäft.

Mohr ist seit Abschluss seiner Ausbildung zum Bankkaufmann im Privatkundengeschäft tätig, seit 1997 mit dem Schwerpunkt Private Banking. Seine berufliche Entwicklung führte ihn über verschiedene Sparkassen, die LBBW und die DZ Privatbank von Deutschland über Luxemburg in die Schweiz, wo er zuletzt Generaldirektor einer genossenschaftlichen Privatbank war. Neben seiner breiten Berufserfahrung verfügt Mohr als Diplom- Bankbetriebswirt und Finanzökonom auch über 20 Jahre Führungserfahrung. In den vergangenen fünf Jahren arbeitete er als verantwortlicher Direktor für das Private Banking und das Portfoliomanagement für eine Schweizer Privatbank. Der 52-Jährige ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt in Memmingen. (AZ)

