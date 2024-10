Kultur in und mit dem Langweider Bahnhof

Wummernd rauschen Züge am Langweider Bahnhof vorbei. Drinnen, im Bahnhofsgebäude ist es dennoch gemütlich. Dort, zwischen Büchern, Seifen, Kerzen oder Tee zum Selbstabfüllen, finden immer mehr und verschiedene Veranstaltungen statt. Der Kalender für dieses Jahr ist gut gefüllt - und auch nächstes Jahr ist im Kulturbahnhof Buch7 in Langweid eingies geplant. „Musiker und Musikerinnen fragen oft selbst hier an. Sie haben über Kollegen von uns erfahren. Manche kommen öfter“, erzählt Angelika Stemp. Sie schaut, ob Raum und Publikum zu der Anfrage passen. Als Buchhändlerin fragt sie für Lesungen auch konkret nach Autorinnen und Autoren.

Märchenstunde und Kneipp-Anwendungen - alles in Langweid

Die Zielgruppe reicht dabei bis zu den Jüngsten, etwa mit der Märchenstunde mit Krimhilde „Die Sagenhafte“. Sie liest am Mittwoch, 30. Oktober, um 15 Uhr, heitere Märchen mit schlauen Tieren für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene. Aber auch Kneipp-Anwendungen für den Alltag mit Kostproben und Anschauungsmaterial über die fünf Säulen von Pfarrer Sebastian Kneipp (8. November, 18.30 Uhr) oder das monatliche Kulturkino am letzten Freitag im Monat (19 Uhr) gehören zum Programm.

Was es mit diversen Gläsern am Eingang des Bahnhofs auf sich hat, erklärt Benedikt Gleich, einer der Gründer der Einrichtung. Das Bahnhofsgebäude selbst habe bei ihm die Frage aufgeworfen, woher die Ziegel des rund 100 Jahre alten Hauses stammen. „Wir wollen Alltagskultur erkunden“, sagt er. Nachdem er inzwischen aus der Langweider Erde schon erste kleine Ziegel gebrannt hat, entstanden eine kleine Ausstellung und Vorführungen. Ein lokaler Landwirt baut zudem schon zum zweiten Mal Flachs an. Kindern werde damit gezeigt, wie früher Kleidung entstand. Damals sei alles anstrengender, aber auch nachhaltiger gewesen, sagt Gleich. Das will er Kindern vermitteln. Schülerinnen und Schüler haben im Kulturbahnhof schon ihre eigene Farbe aus verschiedenen Pigmenten hergestellt. „So lernen sie, wie fleißig unsere Vorfahren waren.“

Weitere Lesungen finden im Herbst fast wöchentlich statt. Das große Finale im Dezember bildet ein weihnachtlicher Abend mit Musik, gemeinsamen Singen, Klaus Weigele und Saitenklimbim.

Zwei Buchtipps aus Langweid

Und weil Angelika Stemp Buchhändlerin ist, hat sie uns zum Schluss noch zwei Bücher empfohlen: Paradise Garden - Elena Fischer, (Diogenes 978-3-257-07250-1): Leben mit wenig Geld in einem Plattenbau, das ist die Welt der 14-jährigen Billie. Diese wird durch die Ankunft der ungarischen Großmutter komplett auf den Kopf gestellt. Eine Road-Geschichte, die trotz der Tragik Wärme verbreitet und einen das Buch am Ende erfüllt und glücklich beiseite legen lässt.

Doppler - Thomas Oláh, (Heyne, 978-3-453-42994-9): Ein Sommer in den 1970iger Jahren: ein Junge wird nach einem Autounfall zu den Großeltern in ein kleines österreichisches Dorf verfrachtet. Diese Welt ist noch voller Rituale. Die Zeit wird für den Jungen zum ersten wirklichen Sommer seines Lebens. Gespickt mit schwarzem Humor ist Thomas Oláhs Debütroman witzig, böse, hart und sehr österreichisch.

Der Kulturbahnhof Buch7 Am Langweider Bahnhof. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Anmeldung Für die Märchenstunde (Spende fünf Euro) oder den Kneipptermin (zehn Euro) wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 08230 273977780, oder per E-Mail an anmeldung@buch7-kulturbahnhof.de gebeten.