Langweid

vor 60 Min.

Langweids Kulturbahnhof baut sein Programm weiter aus

Plus Langweid hat eine besondere Sehenswürdigkeit: Der Bahnhof ist ein Treffpunkt für Kulturfreunde geworden. Nun wird das Angebot dort weiter ausgebaut.

Von Sonja Diller

Am Bahnhof in Langweid fährt man nicht nur ab, man kommt vor allem an. Im buch7-Kulturbahnhof an den Gleisen in die große, weite Welt demonstriert das Team um Geschäftsführer Benedikt Gleich, dass niemand weg muss, um Schönes zu erleben und Spaß zu haben. Mit erweiterten Öffnungszeiten und einem breiten Angebot vom neuesten Buch-Bestseller bis zum leckeren Essen startet der Kulturbahnhof in seinen zweiten Sommer. Doch es gibt auch andere Neuerungen.

