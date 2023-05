Halbzeit im Rathaus: Bürgermeister lobt den Zusammenhalt trotz Corona-Regeln

Vor drei Jahren war Kommunalwahl. Im Mai traten die Bürgermeister ihr Amt an. Langweids Gemeindechef Jürgen Gilg wurde wiedergewählt. Seine Halbzeitbilanz.

Mit knapp 9000 Einwohnern wächst Langweid mit den Ortsteilen Achsheim, Stettenhofen, Foret und Eggelhof stetig. Zahlreiche neu gebaute Wohnungen und Häuser wurden in den letzten Jahren bezogen; in die Infrastruktur investiert die Kommune massiv. Als größte Einzelinvestition seiner Geschichte baut Langweid seit Sommer 2022 einen komplett neuen Schulkomplex. Ein neues Feuerwehrgerätehaus gemeinsam mit dem Bauhof am südlichen Ortsrand ist in Planung.

2008 trat Bürgermeister Jürgen Gilg als damals jüngster hauptamtlicher Bürgermeister im Landkreis mit 32 Jahren sein Amt an. 2014 und 2020 stellten die anderen Fraktionen im Gemeinderat mit dem Hinweis auf die gute Zusammenarbeit keine Gegenkandidaten auf. Seit 2020 sind neben der CSU (47,4%), den Freien Wählern (25,5%) und der SPD (12,7%) auch die Grünen mit 14,3% der Wählerstimmen im Gremium vertreten.

Über die Ergebnisse und Pläne für die zweite Hälfte seiner dritten Amtszeit sprachen wir mit Bürgermeister Jürgen Gilg.

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?

Der Zusammenhalt und die Unterstützung in unserer Gemeinde hat auch in den letzten Jahren trotz der besonderen Herausforderungen außerordentlich gut funktioniert. Im Gemeinderat mussten wir zwar in unterschiedlichen Örtlichkeiten tagen, aber auch in der neuen Zusammensetzung nach der Wahl herrscht ein tolles Miteinander.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist ihre positivste Erinnerung?

Es ist unglaublich schön zu sehen, wie das Vereinsleben nach den Einschränkungen wieder gestartet werden konnte und von den Bürgerinnen und Bürgern auch angenommen wurde und wird. Dies ist vor allem unseren ehrenamtlich Tätigen vor Ort zu verdanken, die allesamt in den schwierigen Jahren ihren Vereinen und Organisationen die Treue gehalten haben und durch ihr ehrenamtliches Engagement in den verschiedensten Bereichen zum „Neustart“ beigetragen haben.

Und auf welche Erfahrung hätten Sie verzichten können?

Die Einschränkungen des sozialen Lebens ab März 2020 haben uns auch als Gemeinde vor Herausforderungen gestellt, die sicher niemand von uns gebraucht hätte.

Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg. Foto: Sonja Diller

Wenn ich ganz ehrlich sein darf, haben aber insbesondere die krankheitsbedingten Veränderungen unserer Tochter in den letzten Jahren zu Erfahrungen geführt, auf die ich hätte verzichten können.

Welches Projekt, das bislang liegen geblieben ist, wollen sie in den nächsten drei Jahren noch anpacken?

Bei uns stehen viele Projekte an. Zunächst einmal freue ich mich auf die Fertigstellung unseres Schulneubaus und die in unmittelbarer Nachbarschaft entstehende Außenstelle der Fritz-Felsenstein-Schule. Außerdem wollen wir uns unter anderem um den Neubau des Feuerwehrgerätehauses und die Sanierung der Schwimmhalle kümmern. Nachdem die barrierefreie Personenunterführung am Bahnhof ab August voll nutzbar sein wird, wollen wir vor allem auch die seit Langem in Planung befindliche Ortsdurchfahrt in Achsheim realisieren und den Breitbandausbau im gesamten Gemeindebereich abschließen.

Im Heimatcheck unserer Zeitung wurde Langweid positiv bewertet, das Kultur und Freizeitangebot hat aber schlechte Noten bekommen. Was können Sie tun, damit sich etwas rührt im Ort?

Langweid kann man doch nur positiv bewerten! Natürlich gibt es aber auch immer Potenzial nach oben. Ich bin überzeugt davon, dass wir durch unsere Vereine mit ihren vielfältigen Angeboten ein breites Spektrum im Bereich Kultur und Freizeit anbieten können. Außerdem bereichert unser Badesee unser Freizeitangebot und auch der Kulturbahnhof ist mit abwechslungsreichen kulturellen Veranstaltungen ein Tipp für alle Bürgerinnen und Bürger.

Werden Sie in drei Jahren wieder kandidieren oder sind Sie nach 18 Jahren amtsmüde?

Bei so vielen angestoßenen Projekten dürfen Sie mich nicht ernstlich nach Amtsmüdigkeit fragen, diese Begrifflichkeit ist mir fremd!