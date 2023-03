Neues Baugebiet in Langweid bringt Wohnraum und eine Kita

Plus Die Bebauung im "Oberfeld" im Süden Langweids läuft schon seit mehreren Jahren. Mit einem neuen Baugebiet soll sie ab Sommer abgeschlossen werden.

Mit dem Baugebiet "Oberfeld Süd" soll die Ortsrandbebauung der Gemeinde Langweid in Richtung Süden abgeschlossen werden. Auf drei Hektar werden 22 Mehrfamilienhäuser und acht Einfamilien- oder Doppelhäuser entstehen. Dazu eine Kindertagesstätte. Den Baubeginn plant die Wohnbau-Langweid für den Sommer 2023.