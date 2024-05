Gablingen

15.05.2024

Grundschüler geschlagen: Lehrerin zu Geldstrafe verurteilt

Plus Eine Lehrerin der Grundschule Gablingen ist mit den Schülern überfordert – und schlägt zu. Sie bestreitet das zwar vor Gericht, wird aber schuldig gesprochen.

Von Jonathan Lübbers

Es waren schwere Vorwürfe, die im Sommer des vergangenen Jahres gegen eine Lehrerin der Grundschule Gablingen (Landkreis Augsburg) erhoben wurden. Mehrfach soll sie ihre Schüler geschlagen haben, teilweise auch gegen den Kopf. Mittlerweile ist klar, dass das nicht nur Vorwürfe waren. Für die Schläge erhielt sie einen Strafbefehl mit einer hohen Geldstrafe. Dagegen legte sie Einspruch ein und vermutete eine Verschwörung gegen sich. Doch das Gericht ist weiterhin von ihrer Schuld überzeugt.

Lehrerin soll in Gablingen drei Grundschüler geschlagen

Als am Mittwoch die Anklageschrift verlesen wird, blickt die angeklagte Lehrerin im gesamten Sitzungssaal herum. Sie wirkt nervös, immer wieder bewegt sie einen Stift in ihren Händen hin und her. Gegen drei Schüler, alle im Alter von neun Jahren, hat sie nach Auffassung der Staatsanwaltschaft die Hand erhoben. „Sie hat mir auf den Kopf geklatscht“, sagt einer der Jungen, der gemeinsam mit seiner Mutter vor Gericht erscheint, aus. Laut Aussage des Schülers war die heute 55-Jährige sauer, weil er während einer Filmvorführung im Unterricht mit seinem Freund quatschte. „Es tat etwas weh“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen