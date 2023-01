Leitershofen

82-jähriger Mann stürzt in Leitershofen – nun sucht er seinen Schutzengel

Hier ist es passiert. Nun sucht Erich Wiedemann aus Leitershofen die Frau, die ihm nach seinem Sturz am Autoparkplatz in der Augsburger Straße geholfen hat.

Plus Erich Wiedemann stürzt an einem eisigen Dezemberabend vor der Haustür und bleibt hilflos auf dem kalten Pflaster liegen. In höchster Not rettet ihn eine Fahrradfahrerin.

Von Matthias Schalla

Dieser Abend wird Erich Wiedemann aus Leitershofen noch lange in Erinnerung bleiben. Es war einer kältesten Tage im Dezember seit vielen Jahren. Polarluft aus Grönland bescherte auch dem Augsburger Land in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember Temperaturen von knapp 14 Grad minus. Ein Wetter, bei dem jeder froh war, wenn er nicht mehr vor die Türe muss. Dies hatte sich auch Erich Wiedemann vorgenommen. "Doch gegen 18 Uhr bemerkte ich, dass ich kein Brot mehr zu Hause hatte", sagt der 82-Jährige. Kurz entschlossen fuhr er mit dem Auto nach Pfersee, doch auf dem Rückweg stürzte er und blieb hilflos etwa 30 Meter vor dem Hauseingang liegen. In höchster Not kam ihm eine unbekannte Frau zu Hilfe und nun sucht Wiedemann seinen Schutzengel.

